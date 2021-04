Policista celjske postaje vodnikov službenih psov je v sredo v središču mesta ustavil občan in jima povedal, da je v pritličju zapuščene stavbe našel neodzivnega moškega. Šla sta tja in ugotovila, da ne kaže znakov življenja. Takoj sta ga začela oživljati, na pomoč pa poklicala kolege in reševalce. Hitro in učinkovito delo vseh policistov je bilo ključno za preživetje 39-letnika, izjemno pa se je izkazala tudi uslužbenka regijskega centra za obveščanje, ki je vse od klica policistov pa do prihoda reševalne ekipe na kraj dogodka ekipi pomagala z napotki za oživljanje.

To je že druga, med žalostnimi in težkimi izstopajoča zgodba ta teden, v katerem so glavno vlogo imeli policisti. Poročali smo že, kako sta v nedeljo dopoldan velenjska policista Uroš Medved in David Brumec rešila življenje 60-letniku. Medved je pogrešanega našel v globeli, mu s kompresijsko obvezo zaustavil hudo krvavitev in mu s tem rešil življenje.