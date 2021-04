Nepreslišano: Dr. Simona Zavratnik, sociologinja, predavateljica na FDV

Kako se je v času epidemije spremenil položaj ljudi na poteh? Nastal je zastoj mobilnosti, kar je pomenilo, da so ljudje ostali v različnih ranljivih situacijah in brez ustreznih informacij. Obenem se je zgodilo, da so se nekateri delovni migranti v času prvega vala, ko so se stvari zapirale, želeli vrniti domov in to ni bilo mogoče. Ko so se romunski delavci vračali iz Italije, so se prve težave pojavile že na meji s Slovenijo; pristojni pravzaprav niti niso vedeli, kaj s temi ljudmi narediti. Politike so torej odreagirale tako, da so zaustavile vso mobilnost, s številnimi ljudmi, ki so ostali ujeti, pa so zadeve reševali z zelo spontanimi in naključnimi pristopi.