V polfinale lige prvakov so se uvrstila štiri moštva iz treh držav. Anglijo bosta zastopala Manchester City in Chelsea, Španijo Real Madrid, Francijo pa Paris Saint-Germain. Osmoljenka evropske sezone je postala Nemčija, ki je v četrtfinalu po izpadu lanskega prvaka Bayerna in Borussie Dortmund ostala brez aduta za najžlahtnejšo klubsko lovoriko v nogometu.

Čeprav je Real Madrid v Liverpoolu prvič po 24 tekmah v končnici lige prvakov ostal brez doseženega gola, je bil to eden najbolj sladkih remijev v zadnjem obdobju. Angleški prvaki so v valovih pritiskali na vrata Reala in bili najbolj nevarni na začetku obeh polčasov. Mnogo strelov je bilo nenatančnih in blokiranih, Madridčani pa so s pragmatično igro na sredini igrišča nevtralizirali premoč Liverpoola. Rdeči so na svojem stadionu brez navijačev postali bleda senca šampionskega moštva, ki je lani osvojilo angleški naslov. V letu 2021 so na Anfieldu zmagali samo enkrat in dosegli vsega tri gole. »Na splošno smo dobro igrali povratno tekmo. Ogromno priložnosti smo imeli predvsem na začetku tekme. Če bi zadeli, bi tekma potekala drugače. Ker nismo zabili gola, je izkušeni Real tekmo mirno pripeljal do konca. Polfinale smo zapravili že v Madridu,« je priznal trener Liverpoola Jürgen Klopp .

Real Madrid je na Anfieldu z obrambno držo odbil vse nalete Liverpoola in po remiju brez zadetkov suvereno ubranil prednost 3:1 s prve tekme. Za nagrado si je prislužil štirinajsti nastop med četverico najboljših, kar je rekord med vsemi klubi v zgodovini tekmovanja. Kraljevi klub je specialist za tekme v izločilnih bojih in bo proti Chelseaju v vlogi favorita za napredovanje v veliki finale, ki bo konec maja v Carigradu. »Ničesar še nismo osvojili, moštvo pa ima veliko željo, da mu uspe nekaj velikega. Proti Liverpoolu smo na trenutke trpeli, vendar smo lahko zelo ponosni na dosežek. Na koncu smo izpolnili cilj, ki je bil napredovanje v naslednji krog,« je povedal trener Reala Zinedine Zidane , ki je bil pozimi na izhodnih vratih madridskega kluba, na vrhuncu sezone pa je njegovo moštvo v resni igri za evropski in španski naslov prvaka.

Guardiola izenačen z Mourinhom

Manchester City je na obeh tekmah četrtfinala z 2:1 premagal Borussio Dortmund in konec meseca ga čaka poslastica proti PSG. Nemci so resno zapretili samo na uvodu prvega polčasa, ko so hitro izničili prednost Cityja z uvodnega obračuna. Nato je Manchester prevzel pobudo in premoč kronal z dvema goloma v drugem polčasu. »Neizmerno srečni smo, da smo se uvrstili v polfinale. Briljantno smo igrali 75 minut tekme v Dortmundu. To je neverjeten dosežek za City. Zdaj se moramo poveseliti in odpočiti, potem pa nas čakajo novi boji,« je povedal trener vodilnega moštva angleške lige Josep Guardiola, ki se je osmič uvrstil med štiri najboljše ekipe in se izenačil s Josejem Mourinhom. Manchester City je dobil zadnjih šestnajst tekem v gosteh in bo poskušal nadaljevati serijo tudi v Parizu, kjer ga čez slaba dva tedna čaka prvi preizkus polfinala.

Dortmundčani so športno priznali izpad iz lige prvakov in čestitali Cityju za boljšo predstavo na obeh tekmah. »Bili smo mirni in zbrani do enajstmetrovke. Nasprotnik nas je namučil s pozicijsko igro, zato mu je bilo težko odvzeti žogo. City je igral pametneje in brez zavisti moramo priznati, da se je zasluženo uvrstil v polfinale,« je povedal kapetan Borussie Marco Reus. Nemce je v vodstvo popeljal Jude Bellingham, ki je s sedemnajstimi leti postal drugi najmlajši strelec v izločilnih bojih lige prvakov: »Čudovito je zadeti na velikem odru. To je bil zame poseben trenutek, a na koncu štejejo le zmage.«