Slovenijo v drugem ciklu kvalifikacij čakata dva obračuna s Turčijo (27. april in 2. maj) ter tekma s Poljaki (29. april). V prvem ciklu je Slovenija v skupini 5 igrala dvakrat z Nizozemsko (34:23, 27:27) in enkrat s Poljsko (32:29).

Tokrat je Vranješ poskrbel za nekaj sprememb, in sicer v želji po pomladitvi izbrane vrste, ki ima po neuspešnih nastopih na svetovnem prvenstvu v Egiptu in olimpijskih kvalifikacijah primarno nalogo uvrstiti se na OI 2024 v Pariz. Ob že omenjeni odsotnosti Bombača in Gajića ni zraven niti Roka Ovnička, Darka Cingesarja, Matica Suholežnika in Nika Henigmana. Vračajo pa se Matic Grošelj, Kristjan Horžen in Borut Mačkovšek.

"To je moja odločitev. Mislim, da Dean Bombač potrebuje malo premora za telo in glavo, Rok po poškodbi ni v pravi formi, glede Gajića - tokrat sem se odločil za Gašperja Marguča in Blaža Janca," je o nekaterih vidnih odsotnih na spletni novinarski konferenci pojasnil Vranješ in dodal, da za omenjene vrata niso zaprta: "Za prihodnost se nikoli ne ve. Tako sem se zdaj odločil, bomo videli, kaj bo v prihodnje."

Tokrat je poklical štiri krožne napadalce. "Imamo nekaj težav v sredini obrambe, zato imamo štiri 'pivote', da lahko sestavljamo različne kombinacije."

Vranješu bo v strokovnem štabu po novem pomagal Gregor Cvijić, ki je zamenjal Uroša Zormana. "Dobil sem nekaj predlogov, skupaj z zvezo smo se odločili za določena imena, z vsemi sem se pogovoril in se odločil za Cvijića. Kemija je bila dobra, glede na to, kar sem slišal od njega, je njegova filozofija enaka moji," je o novem pomočniku povedal Vranješ, o prejšnjem pa dodal: "Pač, bila so različna razmišljanja o rokometu."

Ritem tega dela kvalifikacij bo naporen, tekme bodo ena za drugo, vmes še potovanja. S kakšnim izkupičkom bi bil zadovoljen na teh treh tekmah, Vranješ ni povedal, dejal je le: "Vsakokrat poskušamo zmagati. Ko pa ne zmagamo, je vedno razočaranje." R

eprezentanca se bo v nepopolni postavi zbrala 25. aprila, kar pomeni, da za priprave ne bo veliko časa, saj že naslednji dan potujejo v Turčijo.

Iz drugega dela kvalifikacij, kjer igra 32 reprezentanc v osmih skupinah, se bodo sicer na EP prebili zmagovalci in drugouvrščeni v skupinah ter štirje najboljši tretjeuvrščeni. Na prvenstvo sta že uvrščeni Madžarska in Slovaška kot gostiteljici ter Španija in Hrvaška kot najboljši s prejšnjega prvenstva.

V skupini 5 ima Slovenija po treh tekmah pet točk, toliko jih ima po štirih tekmah še Nizozemska. Poljska je po štirih tekmah pri štirih točkah, Turčija pa je po treh še brez točke.