Vreme: Sprva jasno, nato spremenljivo oblačno s kakšno ploho

Danes bo dopoldne še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.