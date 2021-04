Po dveh preložitvah – prva je bila zaradi čuvanja zelenice v Stožicah za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Hrvaško ter tekme evropskega prvenstva do 21 let, druga zaradi odločitve vlade o zaprtju države - sta Olimpija in Bravo končno odigrala zaostalo tekmo 27. kroga državnega prvenstva. Oba kluba sta šla v tekmo z veliko negotovosti, saj je bil premor dolg več kot mesec dni, zato trenerja Goran Stanković in Dejan Grabić nista točno vedela, kakšna je forma igralcev.

Po enajstih dneh brez treningov brez žoge so bile noge trde, zato je bilo kljub skromnemu ritmu veliko nernatančnih podaj. Oboji so predvsem pazili, da ne prejmejo gola in čakali na napako nasprotnika. Olimpija, ki je preveč stavila na individualne akcije, je prvič zapretila v 19. minuti, a je Ivanović slabo streljal z roba kazenskega prostora. Bravo je povedel v 26. minuti, ko je Trontelj že tretjič na tekmi ušel slabo postavljenima Andrejašiču in Delamea Mlinarju, a tokrat je napad učinkovito zaključil a strelom mimo Freliha. Gol je končno predramil anemično Olimpijo, ki je izenačila v 36. minuti po samostojni akciji kapetana Elšnika, ki je zadel z neubranljivim strelom z 20 metrov. Goste je v finišu prvega polčasa presekala poškodba prodornega Trontlja, ki je zaradi bolečin v gležnju le nemočno sedel na zelenico. Do odmora je priložnost prvega polčasa za vodstvo Olimpije zapravil Vombergar, saj je njegov strel z enega metra vratar Vekić odbil v kot.

V drugem polčasu sta ekipi ponovili taktiko z začetka tekme – ne prejeti gola. Olimpija je bila nenevarna kljub trem napadalcem, saj so si bili Ivanović (pretiraval s samostojnimi akcijami), Vombergar (izven strelske forme) in povsem razglašeni Perović drug drugemu v napoto. Bravo je z agresivno igro vzpostavil ravnotežje na sredini igrišča, bil bolj konkreten in z izkušenim Žinkom, Kirmom in Nukićem postajal vse nevarnejši in boljši od gostiteljev. V 60. minuti je imel lepo priložnost Tučić, a je domači vratar Frelih žogo odbil v kot. Gostitelji, ki nikakor niso uspeli sestaviti nevarnega napada, so v 80. minuti ostali z desetimi igralci, saj je bil izključen Andrejašič, potem ko je na robu kazenskega prostora podrl prodirajočega Matka. Bravo je začutil priložnost za tri točke in v 85. minuti je priložnost tekme za zmago zapravil Nukić, ki je povsem neoviran z desetih metrov streljal čez gol. Olimpija je bila najnevarnejša v 91. in 93. minuti, ko je strela Ivanovića in Osterca Vekić odbil v kot.