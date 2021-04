Pomlad vedno prinese svetlejše tone, letos pa se vračajo tudi kratek, posnet in neenakomeren paž, je med drugim pojasnil priljubljeni frizer in dodal, da se bo v tem času vse vrtelo okoli paž frizur, po katerih bo veliko povpraševanja vsaj do oktobra: »Letos so v trendu tudi močni frufruji, ki bodo zaznamovali paž pričesko. Kar se tiče moških pričesk, pa je malo drugače. Pri fantih so v trendu ekstremno kratke frizure z močnimi prehodi iz britja v daljše lase. Ti trendi so podobni lanskim, to pa predvsem zato, ker je epidemija ustavila tudi frizersko industrijo. Lani so bili frizerski saloni zaprti pol leta, zato so se mladi strigli po domovih, na črno… Resnično upam, da ne bodo več zapirali frizerskih salonov in bomo lahko ohranjali dobre frizure pri vseh generacijah.«

Tako je. Ljudje so delali od doma, niso hodili v družbo in niso potrebovali nove pričeske, nove barve. Enako je v modni industriji, ki se je tudi ustavila. Tudi ličil doma nismo potrebovali, zato se je tudi na področju kozmetike poznalo zaprtje.

So, prameni so vedno dobra izbira, čeprav je bilo med trendi tudi nekaj ekstremnih barvanj. Dober frizer s prameni pokaže svojo kreativnost in nase veže stranko, saj je izdelava pramenov bolj zahtevna kot običajno barvanje. S prameni kot frizer ustvarjaš vrhunske kreacije.

Če ima stranka visok odstotek sivih las, moram zmešati različne barve, da jim dodam toploto, hladnost in moč prekrivanja. Vse to stranka težko dobi v trgovini v eni sami barvi. To je približno tako kot šampon, ki hkrati vsebuje regenerator – to je namreč nesmiselno, saj si ne moremo umivati las in jih hkrati mehčati! To so zgolj prodajni triki, ki jih producirajo velike korporacije, ljudje pa to kupujejo…

Ne le da so barve v salonu običajno bolj kakovostne. Zelo pomembno je še nekaj drugega: frizer pobarva le narastek in ne celotne dolžine las. Ko se barvamo sami, gremo vedno malo čez narastek in s tem še bolj izsušimo lasišče in lase. Lasje potem izgubljajo moč, take lase pa je treba odstriči. Še bolj problematično je domače barvanje za lasišče, ki se lahko poškoduje. Koža je namreč občutljiva tudi na glavi. Če kožo z barvanjem poškodujemo, lahko dobimo številne bolezni kože zaradi preveč agresivnih barv.

Res je. Ker nekatere poškodbe na koži nastanejo čez čas in ne v hipu, mnogi s težavo ne povežejo barvanja. Jezi jih, če barva ni takšna, kot so si zamislili, to seveda lahko povežejo, druge težave pa pripisujejo vsem mogočim razlogom. Čeprav je res veliko takšnih, ki imajo zaradi domačega barvanja hude težave z lasiščem. No, pomislite na to: če ti določene barve padejo na džins hlače, jih lahko celo razžre! Predstavljajte si torej, kaj lahko barva, ki razžre tako močno tkanino, naredi lasem in povrhnjici kože! Videl sem že res hude rane na glavi, zato se z barvanjem doma ne gre igrati…

Ženskam z ožjim obrazom svetujem bolj resaste pričeske, ki dajo volumen, saj kratke pričeske pri ozkem obrazu hitro potegnejo na moškega. Treba je loviti ženstvenost! Pri bolj polnih obrazih lahko razbijemo okroglost s frufrujem, z malo daljšimi lasmi, lahko pa tudi z barvnimi učinki, kot so prameni, saj z njimi razbijemo monotonost.