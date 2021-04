Na vprašanje o primerjavi uspešnosti EU in ZDA v soočanju z epidemijo novega koronavirusa, je Michel po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal, da je treba pri takšnih ocenah upoštevati »vse elemente« boja proti virusu. Ob tem je izpostavil obsežnejše evropske »blažilce šoka«, kot so finančne podpore za podjetja in posameznike.

Michel je v pogovoru še dejal, da obžaluje svoje vedenje na nedavnem srečanju s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki ga je zaznamovala posaditev predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na odmaknjen kavč.

»Bal sem se, da bi, če bi kar koli storil, zanetil še mnogo resnejši incident,« je dejal. »Če bi bilo možno, bi se vrnil in naredil drugače,« je povedal in dodal, da od takrat slabše spi.