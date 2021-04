Slovita Impro liga, ki je že skoraj tri desetletja nekakšna hrbtenica slovenskega improvizacijskega gledališča, tudi v času zaprtih dvoran in karanten ne počiva: v letošnji sezoni so jo prestavili na splet, kjer se v že tradicionalnem terminu – torej v nedeljo zvečer – kot običajno srečujejo najboljše domače improgledališke skupine. Jutri bosta nov krog spletnih dogodkov, poimenovan Serijalka in navezan na različne filmske žanre, odprli ekipi Banda Ferdamana in Impro Ljubljana, ki bosta improvizirali zgodbo v slogu filma noir, seveda s pomočjo predlogov oziroma komentarjev gledalcev. Moderator večera bo Jošt Cafuta Maček.

»Letošnjo sezono Impro lige smo načrtovali konec lanskega poletja, ko se je še zdelo, da jo bomo lahko izpeljali v živo,« pojasni Mistral Majer, predsednica društva Impro. »Nameravali smo torej ohraniti ustaljeni format, toda z drugim valom epidemije se je seveda vse spremenilo.« Prej so se dogodkom prek spleta izogibali, saj sodelovanje občinstva vidijo kot bistven del improgledališča. »Ker pa ni bilo jasno, kako dolgo lahko tokrat traja zaprtje, smo se odločili, da sezono kljub vsemu preselimo na splet, vendar na način, da ohranimo neposredno interakcijo z gledalci.«

Sodeluje deset ekip, ki se na posameznih dogodkih izmenjujejo, ti pa potekajo izključno v živo, in sicer na facebook profilu Impro lige. To omogoča gledalcem, da se v komentarjih sproti odzivajo na prizore, moderator pa lahko njihove pripombe ali predloge tudi vključi v predstavo. »Tako do neke mere ohranjamo vzdušje skupnosti, seveda pa ozračje vseeno ni enako kot v živo; tudi zato te dogodke imenujemo za ’negledališke.’« Vsi nastopajoči so doma, vsak za svojim računalnikom, kar še prispeva k občutku neposrednosti in pristnosti. »Nismo se želeli pretvarjati, da smo v dvorani, temveč smo hoteli ostati zvesti temeljem improvizacije ter delati v prostoru in s sredstvi, ki so trenutno pač na voljo.«

Rdeča nit sezone je sicer »pop«, raziskujejo torej tematike popularnega, populizma, pa tudi mode, življenjskega sloga, ljudskega, trendovskega… V prvem krogu, ki je trajal od novembra do januarja, se je zvrstilo deset večerov, na katerih sta si dve ekipi postavljali izzive na različne teme (ljubezen, glasba, generacije…), v drugem krogu pa je od januarja do marca sledila serija, kjer sta se obe ekipi spopadli s tehničnim ali tematskim izzivom »izjave tedna«, ki so jih sproti izbirali v medijih.