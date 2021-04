Srbski igralec, obtožen posilstva, se opravičuje za – naključno gesto

Potem ko je srbskega igralca Branislava Lečića v intervjuju za Insajder posilstva obtožila igralka Danijela Štajnfeld, je podobno obtožbo dodala igralka Merima Isaković. Ta je dejala, da jo je Lečić spolno zlorabil pred 43 leti, kot 18-letno študentko igre. »Potisnil me je v stanovanje. Slekel mi je obleko. Ne poskušaj kričati. Nihče te ne bo slišal. Vrgel me je na tla. Čutila sem, kako me lomi. Bolela me je vsaka majhna kost… Čutim potrebo, da danes povem resnico, in prosim naš narod, da to pazljivo prebere. Nasilnik, ki bi mu kmalu uspelo uničiti moje življenje, ugasniti mojo mladost, da bi me pogoltnila kot tema,« je zapisala igralka, ki danes živi na Novi Zelandiji, kjer dela kot psihologinja, in dodala, da je Nikoliću, s katerim je igrala v filmu Neka druga žena, potem pa doživela prometno nesrečo in pristala na invalidskem vozičku, dejanje oprostila, a ga ni nikoli pozabila.