Nekaj po 10. uri so policiste za pomoč prosili zdravstveni delavci. Ženska je namreč agresivno zavračala predpisano terapijo, zato je bilo potrebno zdravniško posredovanje, so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Med postopkom se je ženska zaklenila v svojo sobo in se ni odzivala na pozive. Zato so gasilci odprli vrata sobe. Ženska pa se je takoj za tem z večjim nožem v rokah zapodila proti njim. Gasilci so se umaknili, ženska je napad preusmerila proti policistu in večkrat proti njemu zamahnila z nožem. Policist je odskočil in tako preprečil, da bi ga poškodovala.

Da je preprečil napad nase in na sodelavca, je uporabil električni paralizator. Po tem sta policista žensko vklenila. Zdravnik jo je pregledal in ugotovil, da ni bila poškodovana. Žensko so hospitalizirali.

Direktor Policijske uprave Maribor bo imenoval komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnega sredstva. To namreč določa zakon o nalogah in pooblastilih policije, so še sporočili.