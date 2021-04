Odbor agencije za varnost zdravil je tako ugotovil »možno povezavo« med AstraZenecinim cepivom in zelo redkimi primeri neobičajnih krvnih strdkov v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov. Pri tem so upoštevali vse trenutno razpoložljive dokaze.

Večina dosedanjih primerov se je pojavila pri ženskah, mlajših od 60 let, in sicer v dveh tednih po cepljenju. Na podlagi trenutno razpoložljivih dognanj ne morejo potrditi posebnih dejavnikov tveganja, so sporočili v agenciji.

»Pomembno je, da se tako cepljene osebe kot zdravstveni delavci zavedajo znamenj in simptomov teh neobičajnih motenj strjevanja krvi, da jih lahko hitro prepoznajo in čim bolj zmanjšajo tveganje,« je poudarila izvršna direktorica agencije Emer Cooke.