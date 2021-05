OZS: Pričakujemo sproščanje ukrepov in interventni zakon

»V gostinstvu in turizmu že več tednov čakajo na obljubljene ukrepe pomoči v interventnem zakonu. Če ga ne bodo kmalu dočakali, bo izplačilo letošnjih regresov v panogi pod velikim vprašajem,« opozarja predsednik OZS Branko Meh. OZS in sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sta zato vnovič pozvali vlado RS, da izpolni svojo obljubo in zagotovi pomoč tema prizadetima panogama. Sekcija je sicer predlagala, da država z interventnim zakonom pokrije nadomestilo za izpad prometa in subvencionira regres v višini tisoč evrov na zaposlenega, obenem pa naj zniža stopnjo DDV za storitve v gostinstvu in turizmu do konca leta 2022. Ob tem na OZS opozarjajo, da neživljenjski ukrepi v gostinstvu in turizmu močno omejujejo poslovanje gostinskih in turističnih obratov, zaradi česar se mnogi še vedno niso odločili za odprtje. V OZS in v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS vztrajajo, da se odpiralni čas podaljša do 22. ure. Absurdno je po njihovem tudi to, da za isto mizo ne sme sedeti družina s pet ali več člani, pretiran pa naj bi bil tudi pogoj 3-meterske razdalje med mizami. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je minuli teden na sestanku z resornim ministrom Počivalškom poudarila, da je preverjanje načela PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ob vstopu v notranjost lokalov diskriminatoren ukrep za gostince. Ta pogoj namreč ni obvezen za vstop v galerije, na vodene vadbe, fitnese, bazene... Sekcija zato vztraja, da naj bodo pravila in pogoji enaki za vse. »Gostinci nismo drugorazredna panoga, da bi za nas veljali najstrožji pogoji,« poudarjajo.