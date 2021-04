Do 24. marca so tako v Veliki Britaniji zabeležili 22 poročil o cerebralni venski sinusni trombozi in osmih drugih primerih tromboze. »Tveganje za pojav te vrste krvnega strdka je zelo majhno,« so zatrdili v nadzorni agenciji za zdravila in zdravstvene izdelke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število in oblika domnevnih stranskih učinkov, o katerih so poročali doslej, pa po njihovih navedbah nista nič posebnega v primerjavi s stranskimi učinki drugih cepiv, ki se uporabljajo že rutinsko. Kot so dodali v agenciji, je cepljenje najučinkovitejši način za zmanjšanje števila smrtnih primerov in hudih potekov covida-19.

Vendarle za cepivo Pfizerja in BioNTecha poročil o takšnih dogodkih ni bilo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji pa so danes sporočili, da so v tednu od 19. do 25. marca zabeležili tri primere »tromboz na atipičnih mestih« po cepljenju s cepivom AstraZenece. Skupaj so od začetka cepljenja zabeležili 12 primerov, od tega štiri smrtne. Večina prizadetih so ženske, devet je bilo mlajših od 55 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Franciji sicer cepivo AstraZenece zdaj priporočajo le za osebe, starejše od 55 let. Do 25. marca so v državi s tem cepivom cepili dobrih 1,9 milijona ljudi.