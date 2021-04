Makedonski premier Zoran Zaev je po seji vlade pojasnil, da so nove omejitvene ukrepe sprejeli na predlog kriznega štaba, saj je opazno širjenje bolj nalezljive britanske različice novega koronavirusa. Narašča tudi število okužb in smrti zaradi covida-19. Ukrepe so sprejeli pred pričakovanim toplejšim vremenom in pravoslavnimi velikonočnimi prazniki, da bi jih prebivalci lahko preživeli s svojimi najbližjimi, je dejal.

V državi so proti covidu-19 doslej cepili skoraj 13.000 ljudi. Z dvema odmerkoma so cepili 90 odstotkov zdravstvenih delavcev, ki delajo s covidnimi bolniki, je danes povedal minister za zdravje Venko Filipče. Cepljenje teh delavcev so v ponedeljek začeli tudi v športni areni v Skopju, kjer so cepili 2500 ljudi, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.