Podaljšanje je podpisal ruski premier Mihail Mišustin, veljati bo začelo, ko bosta državi izmenjali diplomatski noti, je sporočila ruska vlada.

Že v začetku marca je Rusija sporočila, da se bo delo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) nadaljevalo do leta 2028. Postaja že več kot 20 let kroži 400 kilometrov nad Zemljo, v zadnjem času pa na njej pogosto prihaja do tehničnih težav.