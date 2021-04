»Vi ste tisti, ki držite planino pozimi živo, ste tudi prvi, ki 1. januarja s koledarjem v roki potrkate na naša vrata,« je povedal župan občine Kamnik Matej Slapar in ob tej priložnosti pohvalil izjemno in malo kje na svetu videno dejavnost, ki jo bajtarji predstavljajo na tem majhnem koščku sveta že skoraj stoletje. Dodal je, da se zaveda, da ni enostavno ostati skupaj in ohranjati poslanstvo tako dolgo.

Letos mineva 90 let, odkar sta se prva turista, brata Gregorc iz Kamnika, dogovorila za najem koče na planini. »To tradicijo nadaljujemo bajtarji. Nihče si ni mogel ali upal pomisliti, da se bo najemanje bajt čez zimo ohranilo do danes – kljub slabim in dobrim časom,« je povedala predsednica PD Bajtar županja Darja Hribar. Poudarila je, da si podobno kot vsa društva tudi sami želijo in prizadevajo za več podmladka, ki bi tradicijo bajtarstva na Veliki planini nadaljeval.

V zborniku je zbranih ogromno podatkov, lepih spominov, doživetij, zgodb in del, ki so se ustvarjala v dolgih devetih desetletjih. France Malešič, ki je gradivo za zbornik tudi strokovno pregledal, je dejal, da je povsem samosvoj svet v gorah nad vasmi in mestom v Kamniškem kotu od nekdaj vznemirjal in vabil ljudi, ki so prebivali pod njimi. Izpostavil je tudi dva, zagotovo največja poznavalca Velike planine, arhitekta Vlasta Kopača, ki je z vsem srcem raziskoval izročilo Velike planine, in etnologa Toneta Cevca, ki ga je prvi spodbujal in navduševal z vedno novimi zanimivostmi in podatki.