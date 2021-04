Kot se je zlagal, da so se cepili člani olimpijskega komiteja, se je za naš časnik zlagal, da so v Ljubljani dobili toliko cepiva, kot so ga naročili. Ne samo v Ljubljani, še marsikje ga niso dobili toliko, kot so ga naročili, so pokazale številke. Ker cepiva enostavno ni dovolj! Tisto, kar ga je, pa bi morali hitro, učinkovito in pošteno razdeliti med državljane. To pa je naloga koordinatorja množičnega cepljenja. »Zgodba je v tem, da nobeden za živo glavo zdaj ne bo hotel priznati, da jim kaj ne gre,« je še dejal Kacin. Na čelu z njim samim, dodajamo.

Naj že enkrat prizna, da mu ne gre, in naj odide in naj se ukvarja z organizacijo biatlonskih tekem in gostovanj italijanskega Gira. Saj tam mu bo pa morda šlo.

Vakcin, dovolj je bilo!