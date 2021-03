Pot je bila zanimiva, na trenutke težka, a vsekakor poučna. Želeli so spoznati Afriko, njihove prebivalce, obenem pa tja pripeljati rabljene kombije, računalnike, oblačila in inštrumente, saj je bila večina popotnikov glasbenikov. »Potovanje sem načrtoval kar štiri leta, prvič sem se v Afriko odpravil že leta 2016. Naučil sem se, da gre za zapleteno odpravo, saj nas mediji vsak dan soočajo z novicami, da gre za drugačen svet od našega. A sem to želel videti na lastne oči,« pripoveduje Hawlina.

Pot jih je peljala skozi Italijo, Francijo in Španijo ter naprej do Maroka, kjer so se držali Atlasa. Nato so se spustili do obmorskega mesta Essaouira in naprej čez Saharo, Mavretanijo in Senegal do Gambije. Kot je povedal Miha, takšno potovanje ni za vsakogar, saj intima in higiena vsekakor trpita. »Že v Španiji smo se kopali kar v morju, v Fezu smo najeli hostel, drugje smo se tudi ves čas držali morja in rek. Potovale smo različne generacije, a nobenega od nas ni motilo deljenje prenočišča in kopanje kar med potjo. Za nekoga, ki je navajen udobja in redne prhe, to vsekakor ni primerno potovanje,« poudarja Miha. Problematična ni bila niti hrana, v Maroku se lahko zelo dobro je, ves čas pa so si hrano delili tudi z domačini, ki so jih povabili k obroku.

Miha pove, da se je Maroko od njegovega zadnjega obiska močno spremenil in postal precej evropski, Mavretanija je islamska država in jo večinoma prekriva puščava. Ko prideš v ekvatorialni pas, pa ne čutiš generalne podhranjenosti, je pojasnil. »Seveda pa sta standard in udobje čisto nekaj drugega. Družine se precej bolj držijo skupaj, nasmejanost je večja. Vedno so pripravljeni deliti hrano z drugimi. In ne občutiš pomanjkanja. Vsekakor pa je večja umrljivost, saj je dostop do medicinskih storitev precej težji. Tudi nas so spraševali, ali imamo kakšna zdravila, a žal nismo bili kompetentni za to. Smo jim pa ob koncu pustili nekaj denarja, prav za ta namen.« Kot je povedal sogovornik, so tamkajšnji prebivalci precej skromnejši in se znajo zadovoljiti z manj.