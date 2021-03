V Furlanski nižini so bili – po zamisli idealnega mesta – Oglej, Gradišče ob Soči, Palmanova, Torviscosa in Nova Gorica zasnovani v različnih obdobjih. »Težnja, da bi zgradili naselbino na geometrijsko urejen način, je prastara,« o utopičnem modelu, znanem že iz stare Grčije, v dokumentarcu Idealna mesta pripoveduje arhitekt Fedja Košir. Tovrstna mesta so namreč nastala po enotnem načrtu, z geometrijsko premišljeno mrežo cest sredi neskončnih polj, prebivalcem pa so ponujala delo, bivališče in prostočasno razvedrilo.

Nastala zaradi meje

»Sinonim za pravilno geometrično mesto je bila vedno Palmanova s svojo zvezdasto zasnovo, ki je opazna že s satelitskih načrtov,« dodaja scenarist in režiser, sicer tudi sam arhitekt Amir Muratović; mnogi se bodo spomnili njegovega dokumentarno-igranega filma Cankar (2018). Ko je izvedel še za bližnjo Torviscoso, mesto, ki je v času fašizma nastalo v manj kot enem letu, je vedel, da ima snov za dokumentarec. Da bi to mestece zgradili, so namreč izsušili močvirje in zasadili trstiko za proizvodnjo viskoze, v nekaj mesecih je zrasla še tovarna, okoli nje pa naselje delavskih hiš in športni objekti. »Odkupili so okoliške kmetijske površine in to sožitje kmetijstva in industrije jim je omogočalo, da so bili samozadostna družba,« razmišlja o usmerjenosti idiličnih mest.

Kot pravi, so bila navadno ustanovljena z jasnimi strateškimi, političnimi razlogi. »Razen Torviscose, ki je nastala zaradi bližine železnice, so druga štiri mesta nastala zaradi meje. Denimo Oglej leta 181 pr. n. št. zaradi varovanja vzhodne meje rimskega imperija, Gradišče je bilo ob koncu srednjega veka zgrajeno za varovanje Beneške republike, Nova Gorica s pomočjo mladinskih delovnih brigad, ker smo izgubili staro,« razlaga.

»A vsaka taka struktura, tak likovni red, pove nekaj o družbi, ki jo je zgradila,« ob tem namiguje Košir. Pri zgradbi Palmanove – na glavnem trgu so bile stavbe vodilnih, v drugem krogu administrativne zgradbe, v tretjem obrtniki, v četrtem vojaki, ki so varovali mesto – je očitno, da je šlo za kasarniško mesto. »Ker je bila tam vojska, so bili obrtniki tam, da jo podpirajo, kmetje, da jo nahranijo, in tako naprej,« dodaja še Muratović. Torviscoso je bolj zaznamoval koncept industrijske revolucije, v katerem tovarna poskrbi za vse – delavcu da delo in stanovanje. »A da mu tudi vedeti, da bo vse to izgubil, če ne bo ubogljiv,« pripomni režiser.