Slovenci bodo prvenstvo odprli 24. marca v Mariboru proti branilcem naslova Špancem. Tekma se bo začela ob 18. uri. Nato v skupini B sledita še preizkušnji proti Češki in Italiji.

Proti češkim vrstnikom se bodo mladi slovenski nogometaši pomerili 27. marca v Celju (18.00), tri dni pozneje pa znova v Mariboru proti Italiji (21.00). Maribor bo poleg tega v skupinskem delu gostil še tekmo med Španijo in Italijo, Celje pa dvoboja med Češko in Italijo ter Španijo in Češko. Iz skupine bosta napredovali dve najboljši moštvi.

Selektor Milenko Ačimović verjame, da teh 23 fantov in po potrebi še kdo z rezervnega seznama lahko poseže tudi po izločilnih bojih, ki se bodo začeli v drugem delu prvenstva od 31. maja naprej. Vpoklical je devet branilcev, šest vezistov in pet napadalcev ob treh vratarjih.

»Izhodiščni točki za seznam sta pripravljalni tekmi z Nemci in Rusi. Pogovarjala sva se s selektorjem članske reprezentance Matjažem Kekom glede izbora igralcev, kaj točno, pa naj ostane med nama. Vsi se zavedamo, kakšna priložnost nas čaka in kakšne tekmece imamo pred sabo. Fante, ki sem jih poklical, sem videl, analiziral. Naša velika želja je, da pridemo naprej. Verjamem, da nam lahko s temi fanti to uspe,« je uvodoma dejal Aćimović.

»Iz naše lige je 15 fantov, mislim, da je to dober obet za našo ligo in da fantje dobivajo priložnost. Glede samega izbora sem gledal veliko tekem in analiziral vse prisotne ter razmišljal o vseh njihovih nihanjih. Ti fantje imajo še veliko nogometa pred seboj. Mislim, da so ti na seznamu za zdaj najbolje pripravljeni,« je še dodal selektor, ki znova ni vpoklical Jana Mlakarja (Maribor).

Prvič bo izbrance na treningu zbral v četrtek. Prisotnih bo osem igralcev, nato se bo število teh višalo po odigranih zadnjih tekmah v državnih prvenstvih. Po prihodu tujih legionarjev bo prvič vse moči zbral na ponedeljkovem večernem treningu. Torej le dva dneva pred prvim obračunom s Španijo.

Kot vsi, se bo morala tudi slovenska reprezentanca do 21 let prilagoditi razmeram. Aćimović verjame, da jim to lahko uspe. »Sam sem bil s fanti dve tekmi. Oni skupaj igrajo že vse od selekcije U16. Spoznal sem jih in v zadnjem času dobil nekaj dodatnih informacij. Verjamem, da so se skozi leta marsikaj naučili, da so zreli, da vedo, za kaj gre. Vedo, kakšno priložnost jim je nogomet ponudil. Žal mi je le, da ne bo gledalcev. Fantje vedo, česa so sposobni. Verjamem, da se bomo v dobri luči pokazali tako oni kot jaz in celotna reprezentanca,« je še zaključil selektor.

Na spletni konferenci je bil prisoten tudi predsednik NZS Radenko Mijatović. Tekme bi se lahko začele že jutri, je poudaril prvi mož krovne nogometne zveze v Sloveniji. »Priprave trajajo že dve leti, postorjeno je bilo vse, kar je bilo načrtovano. Tekme bi se lahko zaradi tega začele že jutri. Veselimo se uvodne tekme z močno Španijo in upam, da se bo prvenstvo odvilo tako, kot smo si zamislili,« je dejal.

»Uspešnost prvenstva se meri tudi z rezultati domače reprezentance. Sicer bi se tudi s poslovno uspešnostjo in prodanimi vstopnicami, a je vmes posegla koronska kriza, zaradi česar v prvem delu prvenstva gledalcev ne bo. Uspešnost prvenstva se bo merila tudi s tem, kako nam bo uspelo okrepiti vlogo nogometa pri nas, kakšna bo zapuščina ter promocijski vidik,« je še dodal Mijatović.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let Vratarji: Žan-Luk Leban (Everton/Ang), Martin Turk (Parma/Ita), Igor Vekić (Bravo). Branilci: David Brekalo (Bravo), Jan Gorenc (Mura), Žan Kolmanič (Maribor/Austin/ZDA), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Rogelj (Tirol/Avt), Sven Šoštarič Karić (Domžale), Dušan Stojinović, Žan Zaletel (oba Celje), Andraž Žinič (Domžale). Vezisti: Sandi Ogrinec (Bravo), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Mura), Adam Gnezda Čerin (Rijeka/Hrv), Dejan Petrović (Rapid/Avt), Tamar Svetlin (Domžale). Napadalci: Aljoša Matko (Maribor), Žan Celar (Cremonese), Žan Medved (Wisla/Pol), Nik Prelec (Sampdoria/Ita), Dario Kolobarić (Domžale). Selektor: Milenko Aćimović