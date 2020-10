Skupni upor mlade reprezentance je prepričal predsednika nogometne zveze Radenka Mijatovića, ki bo izvršnemu odboru predlagal razrešitev selektorja Primoža Glihe. V zakulisju je že vse pripravljeno za prihod Mileta Ačimovića, ki se mu obeta prvi resnejši preizkus v trenerski vlogi.

»Kritičen sem tako do igralcev, ki so izbrali popolnoma napačen način reševanja problemov in ga na nogometni zvezi zagotovo ne bomo tolerirali nobeni od reprezentanc v prihodnje, kakor tudi do selektorja, ki ni zaznal naraščajočih problemov v ekipi in medsebojni komunikaciji,« je dan po podelitvi drugega mandata na čelu NZS ocenil Radenko Mijatović in se zahvalil Glihi za opravljeno delo. Zamenjava uspešnega selektorja na pobudo igralcev odmeva v slovenskem nogometu in pomeni, da ima garderoba v mladi reprezentanci močan vpliv tudi na kadrovsko politiko. Gliha med drugim odhaja, ker igralci niso sprejeli njegovih metod dela in so v skupni izjavi pogojevali nastop za državo.

Izbor novega selektorja je v rokah direktorja reprezentanc Mirana Pavlina, ki je po naših informacijah zelo naklonjen Miletu Ačimoviću, s katerim sta bila soigralca. Ačimović je bil v času Izeta Rastoderja športni direktor Olimpije, na trenerskem področju pa velja za novinca. Očitno bo prav strelec znamenitega gola s polovice igrišča popeljal mlado reprezentanco na evropsko prvenstvo, ki se bo marca začelo v Ljubljani.