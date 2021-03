Moška, ki sta iz sten zabojnika jemala torbe s kokainom, medtem ko je tretji stražil v avtomobilu v neposredni bližini, je policija zasačila v soboto zvečer. V zabojniku so našli 60 zavojev s skoraj 73 kilogrami kokaina visoke kakovosti, so zapisali na spletni strani policijske uprave dubrovniško-neretvanske županije.

Po oceni policije je vrednost zaplenjenega kokaina na mamilarskem trgu med 50 in 70 milijoni kun (med 6,7 in 9,3 milijonov evrov).

Policija je prijela dva uslužbenca pristanišča Ploče, med katerima je eden tudi član lokalne HDZ, piše novičarski portal index.hr. Tretji je 47-letni zagrebški podjetnik Oliver Čokara, vendar policija še ugotavlja, ali je tudi naročnik in financer tihotapljenja mamil, ki so na Hrvaško prispela prejšnji četrtek z ladjo iz Južne Amerike, piše Jutarnji list.

Časnik navaja, da je Čokara že znan po svojih povezavah s kriminalnimi skupinami, medtem ko njegova soproga vodi znan zagrebški butični hotel nedaleč od glavne zagrebške avtobusne postaje. Lastnikov skladišča v Opuzenu ne povezujejo s tihotapljenjem kokaina.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je objavil, da so proti trem hrvaškim državljanom sprožili preiskavo zaradi suma zločinskega združevanja in tihotapljenja mamil. Sumijo, da so se povezali z neznano osebo iz Ekvadorja zaradi nabave najmanj 72,9 kilogramov kokaina zaradi nadaljnje prodaje na Hrvaškem.

Policijska uprava s sedežem v Dubrovniku je še spomnila, da so letos prijeli še eno skupino tihotapcev kokaina ter priprli štiri Hrvate in italijanskega državljana. Mamila so po morski poti prišla na Hrvaško, da bi jih po kopenskih poteh distribuirali v sosedne zemlje so navedli. V prvih dveh letošnjih primerih so policisti na jugu države zajeli 113 kilogramov kokaina.

Tihotapljenje kokaina v zabojnikih čez pristanišče v Pločah se je pokazalo kot zelo dejaven način tihotapljenja, je ocenil vodja oddelka za kriminal s področja drog v Dubrovniku Hrvoje Neusidl. Na podlagi te izjave Večernji list danes ugiba, da so Ploče postale glavno pristanišče za tihotapljenje kokaina na Hrvaško in v Evropsko unijo.