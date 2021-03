Ko se prašiči postavijo na dve nogi

Ni dvoma, da bralke in bralci poznate klasiko Georgea Orwella Živalska farma. Za osvežitev spomina, gre za briljantno napisano politično satiro, ki prek dogajanja na živalski farmi, ki jo od človeka revolucionarno prevzamejo živali, pokaže, kako nastane totalitarni režim. Ko se lahko prav vsak, ki mu v roke daš oblast, te napije do skrajne pijanosti in zapade v represijo, izživljanje, cinizem, prikrajanje pravil sebi v prid, iskanje sovražnikov, zatiranje nasprotnikov, zanemarjanje manjšin, zasmehovanje drugačnih… Oblast v Živalski farmi prevzamejo prašiči. Oblastništvo prašičev doseže svoj vrh, ko se, potem ko zlagoma prevzemajo človeške navade, postavijo na dve nogi.