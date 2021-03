Kraljica svetovnega prvenstva v Oberstdorfu je postala norveška zvezdnica smučarskega teka, 32-letna Therese Johaug. Svetovna prvakinja je postala vsakič, ko se je postavila za startno črto. Osvojila je zlato kolajno v skiatlonu, na 10 kilometrov, s štafeto in v maratonu na 30 kilometrov, medtem ko v obeh disciplinah v sprintu ni tekmovala.

Johaugova lovi Bjoergnovo

»Fantastična izkušnja je priti na prvenstvo in pobrati štiri zlate kolajne. Na meni je bilo veliko pritiska in pričakovanj, ki sem jih morala izpolnjevati iz dneva v dan. Zelo sem ganjena. Ko se staram, se vse bolj zavedam, kako so mi šteti dnevi športne kariere,« je povedala Therese Johaug. S svetovnih prvenstev ima skupaj že 14 zlatih kolajn in je na drugem mestu večne lestvice, ki si ga deli z Rusinjo Jeleno Vaelbe. Na prvem mestu je z 18 kolajnami njena rojakinja Marit Bjoergen.

Še trije junaki prvenstva so osvojili po štiri kolajne, torej v vseh disciplinah tekmovalnega sporeda njihove panoge. Nemški smučarski skakalec Karl Geiger je prišel do pokra odličij kar na svojem dvorišču, saj je doma v Oberstdorfu, le nekaj ulic stran od skakalnega svetišča pod Senčno goro. Osvojil je dve zlati kolajni (na tekmah moških in mešanih ekip), srebrno (srednja skakalnica) in bronasto (velika skakalnica). Norveška skakalka Maren Lundby, ki je imela v letošnji zimi v svetovnem pokalu najboljšo uvrstitev na peto mesto, je domov odnesla eno zlato (velika skakalnica), dve srebrni (srednja skakalnica, mešane ekipe) in bronasto odličje (ekipna tekma). V nordijski kombinaciji je prvi zvezdnik discipline, Norvežan Jarl Magnus Riber, osvojil po dve zlati in srebrni kolajni.