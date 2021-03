Seveda ne gre za to, da bi Nizozemci omilili ukrepe, ampak je šlo za kontroliran eksperiment, s pomočjo katerega bodo pristojni lažje upravljali epidemijo in se v prihodnosti odločali, kako rahljati ukrepe. Vsi udeleženci so se morali pred dogodkom testirati, spet se bodo pet dni po njem. Raziskovalci so sledili gibom in stikom udeležencev, ti pa so imeli vnaprej določena navodila, kako se obnašati.