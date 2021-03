Vladna uredba hromi tožilsko usmerjanje policije in odpira vrata Hojsu

Tožilstvo in policija bosta v prihodnje sodelovala po spremenjenih pravilih, ki so jim na vrhovnem tožilstvu odločno nasprotovali. Zgolj pisno usmerjanje policistov utegne ohromiti sodelovanje med tožilci in policisti, hkrati pa notranjemu ministrstvu počasi odpira vrata za nadzor in usmerjanje konkretnih policijskih preiskav.