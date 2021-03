Paszkova je že kmalu po začetku pandemije brala o povečanju nasilja v družini, težava pa ni bila le v zaprtosti med štiri stene, ki je botrovala temu povečanju, temveč tudi v tem, da številne institucije, na katere so se žrtve dotlej lahko obrnile po pomoč, niso delovale. Tudi tiste ne, v katerih so sicer brez prijave zaznali, da je nekaj narobe, in so pomoč ponudili sami. Paszkova je v medijih opazila francosko pobudo, ki se je tega problema lotila na precej inovativen način. V lekarnah so namreč vzpostavili sistem zaznavanja družinskega nasilja tako, da je stranka lahko od farmacevta zahtevala posebno masko, to pa je bilo hkrati sporočilo, da gre za žrtev družinskega nasilja in da potrebuje pomoč. »To se mi je zdela briljantna ideja in porodila se mi je zamisel, da bi enako storila s spletno trgovino za kozmetiko,« je pred kratkim povedala za britanski BBC. Aprila lani je postavila na noge lažno spletno trgovino z imenom Kamilice in mačehe ter s tem žrtvam nasilja omogočila, da iz lastnega doma preko računalnika pošljejo v svet »zakodiran« klic na pomoč, ne da bi to zaznal tudi storilec. Enako zakodirani so bili tudi odgovori in vprašanja svetovalnega osebja, ki je podprlo projekt. Če je stranka naročila kremo, jo je psiholog vprašal, kako dolgo že ima probleme s kožo in kako se ta odziva na alkohol. Če je kremo stranka dejansko tudi naročila in pustila naslov, je bilo to kodirano sporočilo, da v resnici takoj potrebuje pomoč policije. Doslej se je na njihovo spletno stran po pomoč obrnilo že 350 oseb, večinoma ženske, mlajše od 40 let, 10 odstotkov je bilo moških.