Društvo državnih tožilcev Slovenije je na Posvetovalni svet evropskih tožilcev (CCPE), ki v Strasbourgu deluje znotraj Sveta Evrope, poslalo tri strani dolg dopis, v katerem opozarja na pritiske na tožilstvo, ki se en za drugim vrstijo že praktično od dne, ko je tretja Janševa vlada prevzela oblast. V pismu, pod katerim je podpisana predsednica društva, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, Svetu Evrope poročajo o kršitvah Mnenja CCPE številka 13 iz leta 2018, ki se glasi »Neodvisnost, odgovornost in etičnost tožilcev«. Predsedniku vlade Janezu Janši očitajo »številne nedopustne pritiske in kršitve odločb Mnenja«, ki jih Janša izvaja neposredno ali prek njemu podrejenih medijev Nova24TV in Demokracije. Pritiski se po besedah tožilskega društva odražajo na ustavitvi imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, žaljenju posameznih tožilcev s strani Janše in drugih predstavnikov vlade, 30-odstotnem znižanju plač tožilcev med epidemijo covid-19 in drugo.

Zaskrbljujoče neimenovanje tožilcev V društvu že dlje časa ugotavljajo izvajanje pritiskov na delo državnih tožilcev, povod za pismo v Strasbourg pa so (ne)imenovanja Janši motečih tožilcev, ki so več mesecev obstala na vladi. Če so v preteklosti vlade po izpeljanem kandidacijskem postopku, ki ga vodi državnotožilski svet, tožilce imenovale v roku enega meseca, pa nekateri moteči izbrani kandidati na imenovanje čakajo že od septembra. Za tožilce je še posebej zaskrbljujoče dogajanje okoli dalj časa trajajočega zavlačevanja s seznanitvijo z izbranima kandidatoma za evropska delegirana tožilca, ki sta za Janšo moteča zaradi njunega preteklega dela. Kot smo poročali, je specializirana državna tožilka Tanja Frank Eler sodelovala pri pripravi tožbe po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora zoper Janeza Janšo, tožilcu Mateju Oštirju pa naj bi SDS zamerila zavrženje ovadbe proti Pop TV (Pro Plus). »S tovrstnim izogibanjem glede seznanitve je vlada diskreditirala oba državna tožilca, ki sta bila izbrana kot vrhunska strokovnjaka za delo pri Evropskem javnem tožilstvu, kot tudi Državnotožilski svet, ki je izbor opravil,« so v dopisu zapisali pri društvu slovenskih tožilcev, kjer problematizirajo tudi spomladansko začasno znižanje plač tožilcem za 30 odstotkov. »Tovrsten ukrep je v direktnem nasprotju z Mnenjem o neodvisnosti, odgovornosti in etičnosti tožilcev, ki v 29. točki izrecno določa, da morajo biti tožilcem zagotovljena sredstva za preživljanje, primerljiva s sodniki, ki vključujejo ustrezno nagrajevanje, zagotavljanje njihove materialne neodvisnosti in zaščito, enako velja tudi za njihove družinske člane,« opozarjajo v društvu. Spomnimo, da so plače sodnikov tedaj ostale nespremenjene.