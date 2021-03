Zaradi grožnje z bombo evakuirali Tadž Mahal

Indijske varnostne sile so danes zjutraj evakuirale sloviti Tadž Mahal, najbolj obiskano znamenitost v Indiji, in ga zaprle za turiste. Prejeli so namreč anonimen klic, da naj bi bila v mavzoleju, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine, podstavljena bomba. Te sicer vsaj zaenkrat niso našli.