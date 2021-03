Lampičeva je po dveh tekmah v posamičnem in ekipnem sprintu ter dveh osvojenih bronastih kolajnah nastopila še tretjič na letošnjem svetovnem prvenstvu, skupno pa ima že tri odličja v zgodovini SP, saj je bila srebrna že v Seefeldu 2019 v ekipnem sprintu s Katjo Višnar. Na drugi strani je bila preizkušnja na deset kilometrov v prosti tehniki za 21-letno Anjo Mandeljc, njeno klubsko kolegico iz Triglava iz Kranja, premierna v Oberstdorfu in nasploh prva v članski konkurenci med svetovno elito. Na startni listi je bilo kar 88 tekmovalk, trenutno najboljša slovenska smučarska tekačica pa je pred tem v tej disciplini zadnjič nastopila na novoletni turneji Tour de Ski pred slabima dvema mesecema, ko je v italijanskem Dobbiacu zasedla 19. mesto, za zmagovalko, Američanko Jessie Diggins, pa je zaostala za minuto in 23 sekund.

V Oberstdorfu so morale tekmovalke v lepem vremenu in pri skoraj 15 stopinjah Celzija (na soncu je bilo več kot 30 stopinj) preteči dva kroga z neuradno petimi kilometri, a v resnici je bila proga 457 metrov daljša, kar pa je še vedno v okviru pravil Mednarodne smučarske zveze (Fis). Prireditelji so progo solili tako ponoči kot tik pred začetkom tekmovanja, na vseh petih merjenjih vmesnega časa (na 1,5 km, 2,4, 5 km, 6,8, 7,9 km) je bila najhitrejša Norvežanka Johaugova, druga pa Švedinja Karlssonova. Takšen vrstni red najboljše dvojice je ostal tudi do konca, pri čemer je Norvežanka prehitela Švedinjo za več kot 54 sekund, njeno rojakinjo Anderssonovo, ki je v finišu prehitela prvo favoritinjo, Američanko Jessie Diggins, pa za skoraj minuto in sedem sekund. Končni vrstni red je bil enako kot na sobotnem skiatlonu, 32-letna in komaj 162 centimetrov visoka Johaugova pa je osvojila že 12. naslov svetovne prvakinje in skupno 17. kolajno v zgodovini svetovnih prvenstev.

Lampičeva, ki je na OI 2018 v Pjongčangu v tej disciplini osvojila 27. mesto, je svoje delo na progi dobro opravila. Njene uvrstitve na posameznih merjenjih vmesnega časa so bile med 19. in 25. mesto, zaostanek je počasi, a vztrajno naraščal, na koncu pa je deseterico zgrešila le za manj kot 23 sekund. Varovanka italijanskega trenerja Stefana Saracca je dokazala, da je – poleg sprinta - v zadnjem obdobju zelo napredovala tudi na tekmah na razdalji. Petindvajsetletnica iz Valburge pri Smledniku je za malenkost zgrešila svoj najboljši dosežek v svetovnem pokalu v tej disciplini v letošnji sezoni (14. mesto v Davosu v Švici sredi decembra), zaradi delne utrujenosti po treh težkih tekmah in bolečin v hrbtenici pa je vprašljiv njen nastop na sobotni posamični tekmi na 30 kilometrov. V Oberstdorfu je svojo debitantsko nalogo dobro opravila tudi Anja Mandeljc s 47. mestom, za Lampičevo, novo rekorderko po številu osvojenih kolajn v smučarskem teku v zgodovini svetovnih prvenstev (ima tri, Petra Majdič pa dve – srebro in bron v posamičnem sprintu), pa je zaostala minuto in dvajset sekund.