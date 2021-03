Mjanmarske varnostne sile so danes proti protestnikom uporabile prave naboje v kraju Kale na severozahodu države. Po navedbah enega od reševalcev je bilo v posredovanju vojske in policije ranjenih najmanj 20 ljudi. Trije so v kritičnem stanju.

Kot je še povedal, je policija proti protestnikom najprej uporabila solzivec in gumijaste naboje, nato pa še prave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Mjanmaru potekajo množični protesti, odkar je vojska pred mesecem dni z vojaškim udarom strmoglavila civilne oblasti pod vodstvom Aung San Suu Kyi.

Vojaška hunta postopoma stopnjuje pritisk na protestnike z uporabo solzivca, vodnih topov in gumijastih nabojev, vse pogosteje pa tudi s pravimi naboji.

Najbolj krvav dan od prevrata 1. februarja je bila minula nedelja. Po podatkih Združenih narodov je bilo po vsej državi ubitih najmanj 18 protestnikov.