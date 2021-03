Peter Gaspeti, obtožen umora starih staršev in strica junija lani, je sposoben spremljati sojenje in pri njem aktivno sodelovati, je odločil sodni izvedenec psihiatrične stroke. A le pod določenimi pogoji. »Potrdil je določene težave obtoženega, da težko zbrano spremlja dolgo obravnavo, zato je predlagal, da posamezen narok ne traja dlje od štirih ur, po vsakih 45 minutah pa se prekine za 15 minut odmora,« je njegove napotke povzela sodnica Marjeta Dvornik.

Štiriindvajsetletnik je, tako kot že na predobravnavnem naroku, tudi včeraj le molče strmel predse. Morebitno obrazno mimiko mu je zakrivala kapuca majice, potegnjena globoko navzdol. »Prosila bi vas za sodelovanje,« ga je nagovorila sodnica, potem ko se na njena vprašanja ni odzival. »Če ne boste na meni razumljiv način izrazili svoje volje, ne morem vedeti, kaj si mislite,« ga je spodbudila, a ni nič pomagalo. Tu in tam je le nekajkrat globoko vzdihnil. To je bilo vse.

Tako se tudi ni izrekel, ali bi raje videl, da mu sodi petčlanski sodni senat ali sodnica Dvornikova sama, zato je ta odločila, da bo nad sojenjem bedel senat, namesto samo branja zaslišanj iz preiskave njegovih staršev, brata, sestre, vrstnikov in sosedov pa bodo vsaj nekatere od njih najverjetneje povabili na zaslišanje na sodišče, kar bo zagotovo podaljšalo sojenje. Sodnica je Gaspetiju dala nalogo, naj do začetka sodnega postopka 16. marca o tem dobro premisli in se z zagovornikom Anžetom Mlinaričem pogovori, kaj bi rad storil. Zanimivo je, da ta stranke sploh še ni obiskal, ne med nekajmesečnim zdravljenjem v enoti forenzične psihiatrije v Mariboru ne v priporu na Povšetovi v Ljubljani. »Obdolženi ni izrazil nikakršne želje po tem. Siliti ga ne morem. Ljudje so različni, eni bi radi vsakodnevne obiske v priporu, drugi ne. To je njegova odločitev,« je bil jasen Mlinarič, sodnica pa ga je vendarle spodbudila k obisku.