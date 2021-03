Po Slapnikovih besedah so po prejetju obvestila o streljanju na kraj dogodka takoj napotili več patrulj, saj je šlo za izjemno nevaren postopek. Po podatkih, ki so jih imeli, se je storilec po tistem, ko je ustrelil partnerico, oborožen umaknil v stanovanjsko hišo.

Policista policijske postaje Šmarje pri Jelšah sta ob prihodu na kraj ustreljeno žensko odnesla na varnejše območje in jo predala šmarskim reševalcem, ki so jih zaradi nevarnega postopka opremili z neprebojnimi jopiči.

Z ogledom in zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da je 61-letni moški s pištolo pred stanovanjsko hišo ustrelil 57-letno izvenzakonsko partnerico ter po dejanju odšel v stanovanjsko hišo, kjer je ustrelil še sebe. Ko so policisti vstopili v stanovanjsko hišo, je 61-letnik še kazal znake življenja.

Reševalci so mu takoj nudili prvo pomoč, organizirali so tudi helikopterski prevoz, vendar je storilec kljub hitremu nudenju pomoči poškodbam na kraju podlegel, je dejal Slapnik. Po njegovi oceni je do tragedije najverjetneje prišlo zaradi večletnega nesoglasja med partnerjema, vendar o kakršnem koli nasilju med njima niso bili nikoli obveščeni.