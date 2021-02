Smučarski skoki so se še enkrat več izkazali kot izjemno zanimiv šport, kjer prav nič ni mogoče napovedati vnaprej. Pričakovati je bilo namreč, da se bosta za zlato medaljo pomerili reprezentanci Norveške in Slovenije, ostale reprezentance pa se bodo pomerile za drobtinice. Današnja tekma je nato prinesla povsem drugačen razplet in še četrtič zapored so na svetovnem prvenstvu slavili Nemci, ki so očitno pravi specialisti za mešane ekipne tekme, saj danes pred začetkom niso bili v ožjem krogu za naslov prvaka. Slovenija je na četrtem mestu ostala celo brez medalje. Srebro so osvojili Norvežani, tretji pa so bili Avstrijci.

Za slovensko reprezentanco v smučarskih skokih je do sedaj izjemno uspešno svetovno prvenstvo, saj so osvojili že tri medalje. Na žalost pa so brez nje ostali na tekmi, na kateri so veljali za največje favorite za sam naslov prvaka. Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek so na današnji tekmi storili preveč napak in so morali priznati premoč Nemcem, Norvežanom in Avstrijcem. Za Slovenijo je sicer tekmo dobro odprla Križnarjeva, ki je v prvi skupini imela četrti rezultat, a je bila povsem v stiku z najboljšimi. Skočila je 102,5 metra. Že v prvem skoku je presenetila Nemka Katharina Althaus, ki do sedaj v Oberstdorfu ni blestela. A domačinka, doma prav iz tega nemškega mesteca, je pokazala, da dobro pozna srednjo skakalnico in je skočila 104 metre, kar je zadoščalo za drugo mesto. Vodili so Avstrijci po zaslugi Marite Kramer. V drugi skupini so se začele prve težave za slovensko reprezentanco, saj je Pavlovič s skokom dolgim 97 metrov precej zaostal za svojimi pričakovanji. V vodstvo so se že prebili Nemci. Tja jih je popeljal Markus Eisenbichler. Še večje težave so se za Slovenijo pojavile po tretjem nastopu, ko je veliko napako naredila svetovna prvakinja Ema Klinec. S skokom 90,5 metra si je Slovenija že nabrala zaostanek več kot 20 točk za medaljami. Anže Lanišek je v zadnji seriji potrdil, da je v odlični formi. S 98,5 metra je imel drug rezultat svoje skupine, a zaostanek za vodilnimi se ni zmanjšal. Po prvi seriji je presenetljivo vodila Nemčija, saj sta poleg Althausove in Eisenbichlerja zelo dobro nastopila tudi Anna Rupprecht in Karl Geiger, ki je včeraj postal svetovni podprvak na srednji skakalnici in je prav tako doma prav iz Oberstdorfa.