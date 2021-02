Goran Vojnović: Na stanici u Puli

Naposled me je zlomila fotografija puljske železniške postaje z nekaj svečami na drugem peronu. S prav tega perona je namreč nekoč znameniti zeleni vlak peljal v Ljubljano in prav s tega perona sem se poleti leta 1991 ob štirih zjutraj iz Pule, povsem zamračene zaradi zračnega napada na vojaško letališče v Vrsarju dan poprej, odpeljal v nov svet. V svet, ki sem ga tisto noč pustil za seboj na drugem peronu puljske železniške postaje, se ne bom nikdar več vrnil, saj bo zeleni vlak med četrto in osmo uro zjutraj nekje v temini poti med Pulo in Ljubljano prečkal mejo, ki bo za vselej ločila moje zdajšnje življenja od prejšnjega.