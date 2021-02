Ministrstvo za zdravje opozarja: anonimnost škodi zdravju

Živimo v razcepljeni državi. Ima dve glavi, ki ne govorita druga z drugo. Pogosto pa tudi ne vesta druga za drugo. Sumili smo, da so na visokih položajih v vladi in parlamentu ljudje s politično razcepljenimi osebnostmi. Ta teden smo iz parlamenta dobili dokumentirano potrditev, da je pojav res del vsakodnevne politične prakse. To škodi zdravju vseh.