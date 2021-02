Če bi v običajnih časih diplomati kupili letalsko karto, sedli na letalo in se nekaj ur kasneje izkrcali na enem od ruskih letališč, je v času globalne pandemije tovrstno potovanje močno oteženo. Severna Koreja, ki sicer vztraja, da jih koronavirus ni dosegel in da doslej niso zabeležili niti enega primera okužbe, je že pred meseci ukinila veliko večino letalskih in kopenskih povezav z drugimi državami. Teh sicer tudi v običajnih časih ni prav veliko.

Diplomati, ki so službovali v Pjongjangu, so bili tako že nekaj mesecev ujeti v državi. Odisejado proti domovini so začeli z 32 ur trajajočo vožnjo z vlakom proti ruski meji. Na končni železniški postaji so vlak zamenjali za avtobus in se proti severovzhodu države vozili še dve uri. Zadnji kilometer poti pa je zaslužen, da o ruskih diplomatih danes poroča kopica večjih svetovnih medijev. Zadnje transportno sredstvo je bila namreč drezina (tirni voziček na ročni pogon) na katero so naložili prtljago, pa tudi otroke diplomatov. Najmlajša potnica je bila namreč triletna deklica Varja.

Kot so navedli na uradni facebook strani ruske ambasade, je bil način vrnitve, ki ga je izbrala osmerica diplomatov, pravzaprav edini možen način vrnitve v domovino. Kot so še zapisali, je voziček po tirih prek reke Tumen potiskal tajnik veleposlaništva Vladislav Sorokin. Popotnike so na ruski strani pričakali predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, ki so jih prepeljali na letališče v Vladivostoku.