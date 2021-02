V zadnjem trimesečju lani je bil letni upad BDP sedemodstoten, kar je bilo nekoliko manj od krčenja v dveh trimesečjih pred tem. V drugem trimesečju se je BDP namreč skrčil za 15,4 odstotka, kar je bil največji četrtletni upad hrvaškega BDP od leta 1995, ko so statistiki začeli spremljati te podatke. V tretjem lanskem četrtletju je upad znašal deset odstotkov, v prvem pa se je hrvaški BDP okrepil za 0,2 odstotka.

Lani je upadla večina kazalnikov, ki sestavlja BDP. Izjema so potrošnja države, bruto investicije v fiksni kapital in izvoz, je statistični urad zapisal na svojih spletnih straneh. Na krčenje BDP je vplival občuten upad realne dodane vrednosti v dejavnostih trgovine na drobno in debelo, prevoza, skladiščenja, namestitev ter priprave in strežbe hrane.

Po sezonsko prilagojenih podatkih se je BDP v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem leto prej povečal za 2,7 odstotka, realno pa je bil nižji za 7,1 odstotka.

Posledice epidemije covida-19 so se kazale tudi pri dostopnosti in zanesljivosti podatkov, ki jih statistični urad običajno uporablja za oceno četrtletnega gibanja BDP, so še poudarili.