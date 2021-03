Padavine bodo popoldne od severa slabele in do večera že večinoma ponehale.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, lahko snežne. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi snežnih. V torek bo pihal severni veter.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika čez vzhodne Alpe, severni Jadran in severozahodni Balkan proti jugovzhodu. Za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. K nam bo od severa dotekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Padavine bodo naprej zajele kraje severno od nas, čez dan pa preostale sosednje pokrajine. V Alpah bo snežilo do dolin. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala zmerna do močna burja.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, nato bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost in nad kopnim popoldne posamezne kratkotrajne plohe.

Biovreme: Vreme bo sprva obremenilno za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom ter z razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. Popoldne bo obremenitev postopoma oslabela in zvečer ponehala.

V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.