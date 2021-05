V petek bo oblačno. Na zahodu in severu se bodo že zjutraj začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne v severni Sloveniji od 9 do 15, drugod od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: Do sobote zjutraj bo dež povsod ponehal. V soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Burja bo dopoldne ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje.

Vremenska slika: Hladna fronta se je pomaknila nad vzhodno Evropo, nad Sredozemljem in zahodnim Balkanom je prehodno nastalo šibko območje z visokim zračnim tlakom. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo čez dan povsod ponehale. Več sonca bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije. Ob severnem Jadranu bo spet zapihal jugo. V petek bo oblačno, delno jasno bo ob Jadranu, kjer bo pihal jugo. Čez dan se bodo padavine od severa razširile nad večino sosednjih pokrajin, vmes bodo nastajale tudi nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev prehodno oslabela. V petek bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.