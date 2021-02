»Nisem vedel, kako naj proslavim gol, ker je bil moj prvi na evropskih tekmovanjih,« je po prvi tekmi osmine finala lige prvakov pripovedoval Ferland Mendy, strelec gola za zmago Reala iz Madrida na gostovanju v Bergamu pri Atalanti z 1:0. Ko je vse kazalo, da se bo Atalanta ubranila z desetimi igralci, je levi bočni branilec v 86. minuti dosegel izjemno lep gol s strelom z 20 metrov. Ob tem je zanimivo, da je 25-letni Francoz, ki ima korenine v Senegalu, zadel s slabšo, desno nogo. Že v 18. minuti je Mendy poskrbel, da je vezist Atalante, Švicar Remo Freuler, po prekršku nad njim (prestrogo) prejel rdeči karton, kar je olajšalo delo Madričanom, saj so Italijani tri četrtine tekme odigrali z nogometašem manj.

Mendy, ki je bil izbran za igralca tekme, je v Madrid prišel poleti 2019 in se izkazal za najboljšo okrepitev, saj Eden Hazard, Luka Jović in Eder Militao niso izpolnili pričakovanj. V dveh sezonah je Mendy postal prvi levi bočni branilec v klubu na položaju, ki je bil desetletje rezerviran za brazilskega asa Marcela. Dvaintridesetletni Brazilec je zaradi težav s poškodbo mišice v letošnji sezoni zbral le deset nastopov in vse glasnejše so govorice o njegovi selitvi v Juventus. Mendy odlično igra v obe smeri in postaja pravi naslednik Roberta Carlosa, najboljšega levega bočnega branilca v zgodovini Reala, ter eden najboljših na svetu na tem položaju. »Predstave Mendyja zame niso nobeno presenečenje. Ko sem se vrnil v Real Madrid, sem vztrajal pri njegovem prihodu. Ima igralsko kakovost za Real Madrid,« svojega rojaka hvali trener Reala Zinedine Zidane.

Mendyjeva nogometna pot je bila trnova. Očeta je izgubil pri enajstih letih. Pri 14 letih, ko je bil član PSG, je zbolel za artritisom v levem kolku, zato je bil pol leta na invalidskem vozičku, preden je znova shodil. Zdravniki so mu napovedali, da nikoli več ne bo igral nogometa, a bil je vztrajen in trmast. Odšel je v četrtoligaša Mantpois, kjer ga je opazil Le Havre, kateremu je Lyon zanj leta 2017 plačal pet milijonov evrov odškodnine in s tem naredil odlično poslovno potezo. V dveh letih se je razvil v vrhunskega igralca, za katerega sta bila zelo zagreta španska velikana Barcelona in Atletico Madrid, vendar je Zidane vztrajal, da ga kupijo. Lyon je iztržil 53 milijonov evrov, torej desetkrat več, kot je plačal za nakup.