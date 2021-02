Policijska uprava Maribor je razkrila nekaj podrobnosti tragičnega dogodka v Zlogoni Gori pri Slovenski Bistrici. Umora 76-letne Terezije L. je utemeljeno osumljen njen leto dni starejši soprog Slavko L. Torkov zločin je zadnji v vrsti dosedanjih nasilnih konfliktov med zakoncema, ki sta se pred petimi leti razšla in živela ločeno. »Ko sta še živela skupaj, je policija večkrat posredovala zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru,« je sporočila tiskovna predstavnica Anita Kovačič Čelofiga.

V dveh ločenih primerih so osumljenca kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in lahke telesne poškodbe. Kako sta se postopka razpletla, policija ni razkrila. Je pa potrdila podatek, da je bil v obeh primerih osumljenemu izrečen ukrep prepovedi približevanja, veljavnost zadnjega je potekla leta 2013. Spomnimo: v torek je Policijska uprava Maribor še zanikala neuradno informacijo, da je imel osumljenec prepoved približevanja soprogi.

Slavko L. je zadnja leta živel v Vinarjih pri Slovenski Bistrici, v nekdanji viničarski hiši, ki jo je imel v posesti. Prejšnjo sredo se je vrnil na stari naslov bivanja, na večjo pohorsko posest v Zlogoni Gori, kjer je stanovala Terezija L. in več drugih družinskih članov. To je bila najslabša možna odločitev, odnosi med zakoncema se več kot očitno niso zgladili, nasprotno.

Ni še sposoben za zaslišanje

»V dosedanji kriminalistični preiskavi in z ogledom kraja kaznivega dejanja smo ugotovili, da je osumljenec okoli 5.15 z nožem v spalnici umoril svojo 76-letno ženo. Po vsej verjetnosti je to storil med tem, ko je žrtev spala,« je zapisala Kovačič-Čelofigova. Nož je storilec pustil na kraju dejanja, sedel v svoj osebni avtomobil in se odpeljal v dolino.

Po manj kot petsto metrih vožnje je iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča in čelno trčil v drevo. V nesreči se je hudo poškodoval, a je bil še dovolj pri močeh, da je izstopil iz avtomobila in se peš vrnil v hišo. Kmalu zatem so svojci v postelji našli mrtvo žrtev in poklicali policijo. Na kraj je prispela nujna medicinska pomoč. Zdravnik je ugotovil, da ženski ne more več pomagati, ekipa nujne medicinske pomoči pa je medtem oskrbela osumljenca in ga z reševalnim vozilom odpeljala v UKC Maribor, kjer je še zmeraj na zdravljenju. Formalno mu policisti še niso odvzeli prostosti. To bodo storili šele, ko bo sposoben za zaslišanje.

Kriminalisti še zmeraj preverjajo okoliščine in motiv nasilnega dejanja. Ker naj bi Slavko L. dejanje storil na zahrbten način, prav tako pa niso izključeni nizkotni nagibi, so ga ovadili zaradi umora. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora najmanj petnajst let.