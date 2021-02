Podjetji želita predvsem ugotoviti, kako učinkovit bi bil dodaten, obnovitveni odmerek pri preprečevanju okužbe z novimi, bolj nalezljivimi različicami virusa sars-cov-2. Konkretno bodo v raziskavi preverjali imunski odgovor telesa v času tretjega odmerka, teden dni kasneje in nato še po mesecu dni. Sodelovali bodo ljudje iz dveh starostnih skupin - skupine od 18 do 55 let ter skupine od 65 do 85 let. V okviru raziskave jih bodo nato spremljali še dve leti, so v današnji izjavi za javnost pojasnili vodilni predstavniki obeh podjetij.

V Evropi se trenutno širi predvsem britanska različica novega koronavirusa, prisotni pa sta tudi južnoafriška in brazilska. Vse tri veljajo za bolj nalezljive od prvotne oblike virusa, pojavljajo pa se tudi skrbi, da so, še posebej južnoafriška, bolj odporne na obstoječa cepiva.

Zaenkrat sicer ni dokazov o tem, da naj bi bilo cepivo pri preprečevanju okužbe s temi različicami manj učinkovito, je v izjavi poudaril prvi mož Pfizerja Albert Bourla, a kljub temu se je treba pripraviti na morebitne kasnejše različice, proti katerim obstoječe cepivo morda ne bo nudilo zadostne zaščite. Tudi vodja BioNTecha Ugur Sahin je danes izpostavil, da se želijo pripraviti "na različne scenarije", tako da bodo lahko cepivo, če bo to potrebno, čim hitreje prilagodili.

Poleg omenjene raziskave podjetji razmišljata o testiranju nekoliko spremenjene verzije svojega prvotnega cepiva, ki bi ponudila boljšo zaščito pred okužbo z južnoafriško mutacijo virusa B.1.351. O tem trenutno potekajo pogovori z regulatorji. Gre namreč za nevarnejšo med sedanjimi mutacijami, saj se izogne nekaterim blokadam protiteles, ki nastanejo ob okužbi s starejšo različico virusa, kar pomeni, da so ljudje, ki so že bili okuženi, bolj dovzetni za ponovno okužbo s to različico.

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je v sredo sporočilo, da je že začelo testiranje poskusnega cepiva proti mutacijam novega koronavirusa. Hkrati tudi pri Moderni preizkušajo, ali bi morda proti novim različicam virusa zadostovalo cepljenje s tremi namesto z dvema odmerkoma cepiva.

Od vseh mutacij novega koronavirusa tudi to podjetje najbolj skrbi južnoafriška in poskusno cepivo, ki ga bo ameriški nacionalni inštitut za zdravje preizkusil na nekaj sto prostovoljcih, je namenjeno predvsem njej.