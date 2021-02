Na dan glasovanja o zaupnici je bilo tako za vsak slučaj vse pripravljeno, zato tudi Janez Janša in obrambni kimavec Matej Tonin nista sedela v parlamentu v klopeh za goste, v rubirki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika piše Aleksander Lucu.

Se je pa predsedniku vlade Janezu Janši pred dogajanjem z zaupnico zazdelo, da se mora nekako le prikupiti vernim in nevernim, zato si je domislil, da je argentinskega Slovenca Pedra Opeko, povsod občudovanega dobrodelneža in humanista, predlagal za Nobelovo nagrado, kar je sicer hvalevredno, vendar je v Stockholmu tako, da so predlogi politikov za tako častno nagrado izrečeni bolj v lastno slavo, kajti Opeko sta predlagala že dr. Janez Drnovšek in celo francoski predsednik Nicolas Sarkozy in oba pri tem izvisela. Tako kot je Jože Možina obletaval Pedra Opeko, si namreč tudi Janša želi, da bi »ob tvojem tudi moje ime slovelo«. Nesporno drži, da je Pedru Opeki izjemno naklonjen njegov argentinski rojak papež Frančišek, ki je verjetno bolj prava avtoriteta tudi na Švedskem. Ob sedemdesetem rojstnem dnevu je Pedra Opeko papež povabil v Vatikan in brez razmišljanja nemudoma uresničil misijonarjevo željo, da bi tudi on njega obiskal na Madagaskarju, kar je bil za vatikanski protokol in varnostne službe eden največjih podvigov v zgodovini, ki so ga morali organizirati in izpeljati v nekaj dneh. Je pa znano, da je Pedro Opeka po argentinsko noro zaljubljen v nogomet, ki ga tudi sijajno obvlada in ga občasno igra, oblečen v majico s slovensko zastavo. Z njim sta prijateljstvo sklenila tudi svetovna nogometna asa Zinedine Zidane in Luis Figo. Tudi Figov prijatelj, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je že javno povedal, da je Pedro Opeka človek, ki je nanj naredil tako mogočen vtis kot malokdo. Zato je njuno prijateljevanje utrdil z vabilom, da je Pedro Opeka sedel kot poseben gost na finalu lige prvakov. Dodajmo – tudi Janša rad igra nogomet!

Potekajo pa že priprave na 75. rojstni dan Pedra Opeke, ki se bo zgodilo leta 2023 in ki naj bi ga slavil v rojstnem kraju svojih staršev v Velikih Laščah, kjer je dolga leta županoval Pedrov bratranec Anton Zakrajšek, možakar, ki je postal znan kot direktor zavoda za blagovne rezerve, ko je izbruhnila korona in je bil tarča obtožb z vseh strani. Čeprav je bil Zakrajšek eden njegovih največjih častilcev, se mu je Janša z lahkoto javno odrekel. Verjetno pa bo moral predsednik vlade odločitev preklicati, kajti prav v času Pedrovega 75. rojstnega dneva bi lahko na obisk v Slovenijo prišel sam papež Frančišek, mogoče celo v Velike Lašče.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.