Slovenska reprezentanca v nordijski kombinaciji se bo v Oberstdorfu predstavila s štiričlansko zasedbo. V moškem delu sta Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, v ženskem Silva Verbič in Ema Volavšek. Za mlado zasedbo je Oberstdorf le vmesna postaja na poti do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023, ki ga bo gostila Planica.

»V Oberstdorfu sem si želel nastopa z ekipo, a trenutno to še ni možno. Pozitivno je, da je Vid Vrhovnik na zadnji tekmi svetovnega pokala osvojil prvo točko v letošnji sezoni. Če na zadnjem spustu med prehitevanjem ne bi padel, bi dosegel lepo uvrstitev okrog 25. mesta. Gašper Brecl je debitant na svetovnem prvenstvu. Realnost je uvrstitev Vrhovnika do 25. mesta med posamezniki, želel pa bi si okrog petnajstega mesta. Tiha želja je kolajna, za kar bi bilo treba krepko preskočiti konkurenco. Optimizem gradim na dobri formi v smučarskih skokih,« je napovedal glavni trener moške reprezentance v nordijski kombinaciji Goran Janus, ki se je proslavil z zgodovinskimi uspehi v vlogi selektorja moške reprezentance v smučarskih skokih.

Moški del bo nastopil na tekmah posameznikov na srednji in veliki skakalnici ter tekmi dvojic. Vrhovnik se je v svetovni pokal vrnil po enem letu. »Komaj čakam tekmovanje. Če imam dober dan, sem konkurenčen v skokih in teku. Cilj je uvrstitev med petnajsterico,« je napovedal Vid Vrhovnik. Brecl bo nabiral izkušnje, želi pa si, da bi v teku obdržal uvrstitev, ki jo bo imel po skokih. »Najboljšim nisem konkurenčen. Trudil se bom, da prehitim Vrhovnika,« je napovedal Gašper Brecl.

Ženske bodo prvič tekmovale na svetovnem prvenstvu, zato je veliko vznemirjenja pri Silvi Verbič in Emi Volavšek, ki ju bo vodil trener Rok Mandl. V letošnji sezoni so imele ženske eno tekmo svetovnega pokala v Ramsauu, kjer je v konkurenci 31 tekmovalk zmagala Američanka Tara Gerathy - Moats, Volavškova je bila 16. in Verbičeva 27. »Komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Želimo si uvrstitve med najboljših deset,« je napovedal trener Rok Mandl. »Pričakujem zahtevno tekmo. Če bom imela dober dan z dolgim skokom in hitrim tekom, sem lahko med najboljšimi desetimi,« je optimistična Ema Volavšek. Silva Verbič bo predvsem nabirala izkušnje: »Zanima me, kam spadam v mednarodni konkurenci. Bolje se počutim na skakalnici, a trenutno ni prave forme.«