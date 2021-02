Romunski Rasnov je zadnja postaja svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu. Slovenska ekipa v Romunijo ni odpotovala v najmočnejši zasedbi, saj so na treningu v Planici ostali Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Domen Prevc in Peter Prevc, ki si želijo za vrhunec sezone ujeti najboljšo formo.

Na zadnji posamični tekmi pred Oberstdorfom se je iz slovenskega tabora najbolj izkazal Žiga Jelar, ki je skočil 92 in 89 metrov in zbral 237,2 točke. To je zadoščalo za končno 15. mesto. Dve mesti za njim je tekmo zaključil Cene Prevc, ki je s skokoma 92,5 in 90 metrov zbral 235,6 točke. Do točk sta prišla tudi Tilen Bartol na 25. mestu in mladi Jernej Presečnik, ki je ob svojem debiju v svetovnem pokalu osvojil tri točke za 28. mesto.