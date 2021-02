Zakopane na Poljskem so še drugič letos gostile najboljše skakalce na svetu. Tokrat so bili skakalci na Poljskem zbrani namesto tekem, ki bi jih moral gostiti Peking, kot generalko za olimpijske igre. Pot na Kitajsko pa je skakalcem preprečila pandemija novega koronavirusa. Anže Lanišek je na drugi tekmi ta konec tedna potrdi, da se odlično počuti na skakalnici Wielka Krokiew, saj je še drugič letos skočil na drugo mesto. V izjemno zahtevnih razmerah, močnem vetru v hrbet, je pokazal, da je vsestranski skakalec. Čeprav je imel v prvi seriji najslabše razmere med vsemi skakalci je zmogel skočiti 129 metrov, kar ga je uvrščalo na tretje mesto. V drugo je napadel s tri metri daljšim skokom. Ob izjemno lepih ocenah je za svoj nastop zbral 295,2 točke in po svojem nastopu je prevzel vodstvo, kar je pomenilo nove stopničke. Ko je za njim zaostal drugi po prvi seriji Japonec Keiči Sato, je ponovno lahko upal na svojo krstno zmago v svetovnem pokalu, a na vrhu je bil zgolj še Halvor Egner Granerud, ki letos ne dela napak. Tudi danes je na žalost Laniška ni storil in je Laniška prehitel za 2,9 točke. To je pomenilo že 11 zmago za Norvežana v tej sezoni. »Skakalnica v Zakopanah mi ne ustreza najbolje. Danes mi je uspelo sestaviti dva dobra skoka, kar je bilo dovolj za novo zmago,« je bil s svojim današnjim nastopom zadovoljen Norvežan, ki je že na pragu velikega kristalnega globusa. Na tretje mesto je po izjemnem drugem skoku končal še en Norvežan Robert Johansson. Brkati Skandinavec je po prvi seriji zasedal šele 20. mesto, nato pa mu je uspel najboljši skok druge serije. Skočil je izjemnih 142 metrov, kar ga je uvrstilo na najnižjo stopničko na zmagovalnem odru.

Ob Lanišku sta nove točke za svetovni pokal dosegla še dva slovenska orla. Zaradi manjše napake v drugi seriji je novo vrhunsko uvrstitev zgrešil Bor Pavlovčič, ki se je nato moral zadovoljiti s 13. mestom. Med najboljšo dvajseterico je končal še Domen Prevc na 16. mestu.