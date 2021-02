Potem ko je Bor Pavlovčič prejšnji vikend v Willingenu s četrtim mestom nakazal, da je pripravljen na napad na stopničke, je to v Klingenthalu potrdil. 22-letni Mojstrančan je namreč v soboto najprej zasedel tretje, v nedeljo pa celo drugo mesto. Obakrat se je zmage veselil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki močno vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Najboljši Slovenec je Anže Lanišek na sedmem mestu, ki je bil v Klingenthalu peti in deveti.

Pavlovčič si je na obeh preizkušnjah stopničke priboril z izjemnima skokoma v drugi seriji. Tako v soboto kot v nedeljo je bil po prvi seriji šesti, nato pa »pritisnil na plin«. V nedeljo je s 146 metri in najboljšo oceno serije na koncu za Granerudom, ki je prišel že do desete zmage v sezoni, zaostal le za sedem desetink točke. »Za menoj je izjemen vikend. Resnično sem si močno želel preboja na stopničke in v soboto mi je prvič v karieri le uspelo. V prvi seriji sem sicer imel težavo z zadrgo, zato sem skočil malce kasneje. Morda je to tudi vplivalo na skok, ki je bil malenkost slabši. Za finale pa sem rekel, da lahko napadam. Počutil sem se zelo dobro in to se je tudi pokazalo. Dobil sem informacijo, da sem postal 22. Slovenec s stopničkami, česar sem se izredno razveselil. V nedeljo je sledil še boljši dan, še izboljšan rezultat. Uspel mi je resnično neverjeten drugi skok,« je od veselja prekipeval Bor Pavlovčič.

Z dvema uvrstitvama med deseterico je bil zadovoljen tudi Anže Lanišek, medtem ko je bil osmoljenec Domen Prevc. V nedeljo je namreč kazalo, da bo prišel do najboljše letošnje uvrstitve. Po koncu tekmovanja pa je bil zaradi neustrezne opreme diskvalificiran, s čimer je ostal brez sedmega mesta. »Za nami je uspešen vikend, ki ga je s tretjim in drugim mestom kronal Pavlovčič. Zelo malo je manjkalo, da bi na drugi tekmi zmagal, a tudi drugo mesto je zanj ta trenutek vrhunsko. Malo grenkega priokusa je pri Domnu, ki je prišel do odlične uvrstitve, a bil diskvalificiran. Anže je z odličnima skokoma v prvi seriji prve in drugi druge tekme dvakrat prišel med deseterico. Na trenerski tribuni sem zelo užival, saj so se fantje res dobro odrezali. Skakali so lepo in daleč. V takih trenutkih je resnično lepo biti trener,« je misli strnil selektor Robert Hrgota.

Norvežan Halvor Egner Granerud je v Klingenthalu dokazal, da je v letošnji zimi razred zase. S tretjo in četrto zaporedno zmago je namreč prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Markusom Eisenbichlerjem povečal na 429 točk. »Lagal bi, če bi rekel, da ne razmišljam o naslovu prvaka. Vse bližje sem velikemu uspehu. Poskušam se osredotočiti na vsako prihajajočo tekmo, a je vse težje z nogama ostati na realnih tleh. Izjemno je, da mi je uspelo še povečati prednost v svetovnem pokalu. Podobno bom poskušal narediti tudi v Zakopanah, a ne bo lahko. Nazadnje sem imel tam težave na zaletišču. Upam, da bom tokrat to popravil,« je povedal Halvor Egner Granerud.

Klingenthal v številkah Sobota: 1. Granerud (Nor) 284,2 točke (140,5, 141,5 m), 2. Stoch (Pol) 271,6 (138,5, 134), 3. Pavlovčič (Slo) 270,8 (137,5, 142,5), 4. Žyla (Pol) 262,9 (137,5, 131), 5. Lanišek (Slo) 261,0 (139,5, 131), 6. Kubacki (Pol) 259,7 (138,5, 131,5), 7. Paschke (Nem) 251,6 (126,5, 137,5), 8. Johansson (Nor) 251,4 (132, 135), 9. Eisenbichler (Nem) 251,0 (135, 134,5), 10. Y. Sato (Jap) 245,6 (127, 137), 22. D. Prevc 224,1 (126, 127,5), 29. Jelar 209,7 (125, 119), 36. Zajc 103,3 (122), 47. Bartol (vsi Slo) 88,5 (115,5). Nedelja: 1. Granerud 288,5 (136, 140,5), 2. Pavlovčič 287,8 (140, 146), 3. Eisenbichler 285,7 (138, 141,5), 4. Johansson 280,1 (140,5, 138,5), 5. Y. Sato 278,7 (141, 144,5), 6. Stoch 277,8 (138, 137), 7. Kubacki 275,8 (138,5, 146), 8. K. Sato (Jap) 270,8 (140, 134,5), 9. Lanišek 264,6 (138, 142,5), 10. Hamann (Nem) 263,8 (135, 138), 26. Bartol 231,4 (127,5, 130), 29. Zajc 207,7 (133, 113), 30. D. Prevc 129,7 (136), 33. Jelar (vsi Slo) 102,9 (124,5). Vrstni red v svetovnem pokalu (19): 1. Granerud 1406, 2. Eisenbichler 977, 3. Stoch 845, 4. Žyla 666, 5. Johansson 661, 7. Lanišek 619, 16. Pavlovčič 353, 23. P. Prevc 186, 26. Jelar 133, 36. D. Prevc 80, 44. C. Prevc 55, 47. Bartol 46, 48. Zajc 45, 54. Semenič (vse Slo) 17.