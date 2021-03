Skakalni zvezdnik iz Osla, sicer vodilni v svetovnem pokalu, je že končal svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskemu smučanju ga je ustavil pozitivni test na covid-19. »Kljub temu, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, je bil moj test pozitiven. Počutim se v redu, imam le blage simptome. V življenju so vzponi in padci, zame je bila sezona sanjska, dosegel sem svoje cilje,« je sporočil na instagramu in sklenil: »To seveda pomeni, da je svetovnega prvenstva zame konec. Škoda, ampak takšno je včasih življenje. Najpomembneje sedaj je, da se čimprej pozdravim.«

Posamična tekma smučarskih skakalcev se bo sicer začela v petek ob 17. uri, ekipna preizkušnja pa v soboto ob enakem času.